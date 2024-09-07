حكاية زوجين تبرعا لمكتبة الإسكندرية بـ 4 آلاف كتاب ومعرض لـ"الفن الشعبى"

الإسكندرية جاكلين منير

يعرض معرض "الفن الشعبى العربي: مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين"، بمكتبة الإسكندرية، مجموعة مجوهرات وأزياء رعاية النمر إلى جانب اللوحات الشعبية المستوحاة من زوجها الفنان والمصمم عبد الغنى أبو العينين.

قضى أبو العينين وزوجته حياتهما فى جمع الفنون الشعبية ومحاولة توثيق الثقافة العرقية للقرى والواحات المصرية، والتى كانت جزءًا من عملهما كأول مصممى أزياء للمجموعة الوطنية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى ذلك، تبرعت أسرة الزوجين الراحلين لمكتبة الإسكندرية بمكتبتهما الخاصة والتى تضم حوالى أربعة آلاف كتاب.

أضيفت مؤخرًا إلى المعرض مجموعة "الحلى والتراث" التى تعد مجموعة متميزة ومختلفة، والتى أهدتها الدكتورة يسرية عبد العزيز حسني، الباحثة فى مجال الحُلى والأحجار التراثية.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون

بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفين.