توزيع هدايا عينية ومالية وتكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن توزيع هدايا عينية، وجوائز مالية، وشنط مدرسية، وتكريم 100 من حفظة القرآن الكريم من قبل التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك في إطار احتفالات المديرية بالمولد النبوي الشريف، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية ملاك الرحمة بالجمالية، حيث أنابت حسن زاهر، مدير إدارة الجمالية الاجتماعية بحضور الاحتفالية، التي أقامتها جمعية ملاك الرحمة بالجمالية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الدينية، والإنشاد، وقراءة القرآن الكريم، ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور مجلس إدارة الجمعية برئاسة ملاك عبد العال، رئيس مجلس الإدارة، والشيخ جمال مرعى، من علماء الأزهر الشريف، والدكتور محمد السعيد عطا الله، الداعيه الإسلامي، وعبد الرحمن الأمير، مدير إدارة التربية والتعليم سابقا، ولجان الاختبارات والتقييم، والشيخ محمد مختار، والشيخ علاء صقر، والقارئ محمود جروه، والشيخ محمود الحديدى، والمحفظين.

يأتي ذلك في إطار خطة احتفالات مديرية التضامن الاجتماعي بالمولد النبوي الشريف بشراكة مؤسسات المجتمع المدني،وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.



تكريم حفظة القرآن



أثناء توزيع الهدايا والجوائز