تناول هذا المشروب على الريق.. يدعم الترطيب وصحة الجلد

كتبت مروة هريدى

ما تأكله أو تشربه في الصباح يمكن أن يقرر مصير صحتك، خاصة أن معظم الناس يتجهون تدريجيًا في الوقت الحالي نحو اتخاذ خيارات أكثر صحة، ولعل أحد العلاجات القديمة التي تعود إلى الظهور هو تناول ماء العسل مع الليمون أول شيء في الصباح على معدة فارغة، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" فوائد تناول هذا المشروب على الصحة وطريقة اعداده.

لماذا يعتبر العسل والليمون مزيجًا مفيدًا للصحة؟

يوفر عصير الليمون كمية كبيرة من فيتامين سي، الذي يدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، ومن ناحية أخرى، يحتوي العسل على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتوفر السكريات الطبيعية فيه دفعة سريعة من الطاقة.

يساعد هذا المزيج على ترطيب الجسم، كما يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويدعم إزالة السموم بشكل عام، كما يعد ماء الليمون مع العسل مشروبًا منعشًا ومنخفض السعرات الحرارية، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في الجسم.

يعزز وظيفة المناعة

تتمثل إحدى أهم فوائد ماء العسل والليمون في قدرته على تقوية جهاز المناعة لديك، حيث يعد الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة المناعة، ويساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمحاربة العدوى، ومن ناحية أخرى، يحتوي العسل على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات معًا، حيث يشكلان ثنائيًا قويًا يدعم دفاعات الجسم الطبيعية.

يعزز الهضم

إن بدء يومك بتناول ماء العسل مع الليمون يمكن أن يعطي جهازك الهضمي دفعة قوية، حيث يحفز عصير الليمون إنتاج الصفراء في الكبد، مما يساعد في هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، يعمل العسل كمضاد حيوي، مما يعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ والإمساك.

يدعم الترطيب

يعد الترطيب ضروريًا للصحة العامة، وشرب ماء العسل والليمون طريقة ممتعة لتعزيز تناول السوائل، حيث يساعد الماء الدافئ على ترطيب جسمك، بينما يعزز كلًا من العسل والليمون النكهة، مما يسهل شرب المزيد، ويعد الترطيب المناسب ضروريًا للحفاظ على صحة الجلد وتنظيم درجة حرارة الجسم وضمان عمل جميع وظائف الجسم بسلاسة.

يعزز صحة الجلد

يمكن أن تساهم خصائص الليمون المضادة للأكسدة والتأثيرات المهدئة للعسل في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا، فالليمون مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، والتي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة عن طريق محاربة الجذور الحرة.

بينما يساعد العسل بخصائصه المرطبة الطبيعية على حبس الرطوبة وتعزيز بشرة ناعمة وسلسة، ويمكن أن يدعم شرب هذا الخليط بانتظام توهج البشرة بشكل طبيعي من الداخل إلى الخارج.

يساعد في إزالة السموم

يُعرف ماء العسل والليمون أيضًا بتأثيراته في إزالة السموم، يتمتع عصير الليمون بتأثير مدر للبول طبيعي، مما يمكن أن يساعد في طرد السموم من خلال زيادة إنتاج البول، أما العسل، مع المغذيات النباتية والإنزيمات المتنوعة، يمكن أن يدعم وظائف الكبد ويساعد في طرد الفضلات، ومن خلال بدء يومك بهذا المشروب المطهر، تساعد جسمك على التخلص من السموم المتراكمة والحفاظ على الصحة العامة.

كيفية صنع ماء الليمون والعسل:

سخني الماء برفق حتى يصبح دافئًا ولكن ليس مغليًا، حيث يمكن أن يدمر الماء المغلي بعض الخصائص المفيدة للعسل والليمون، ثم اعصري نصف ليمونة، ثم أضيفى العسل إلى الماء الدافئ وقلّبي جيدًا حتى يذوب العسل تمامًا.