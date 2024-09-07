انتخابات الجزائر.. نسبة المشاركة الأولية بالداخل 4.56% و14.50% بالخارج

إيمان حنا

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، أن نسبة المشاركة الأولية فى التصويت عبر مراكز الاقتراع في مختلف ولايات الوطن بلغت 4.56 %؛ فيما بلغت نسبة التصويت في مراكز الاقتراع بالخارج 14.50%.

ويتوافد الناخبون الجزائريون منذ صباح اليوم السبت على مراكز الاقتراع المنتشرة بمختلف الولايات الجزائرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابعة في تاريخ الجزائر ، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساء اليوم، لتبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة عقب الإغلاق .

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفى، أن عدد مراكز الاقتراع 63 ألف ، بينما يصل عدد المشرفين على العملية الانتخابية و المراقبين نحو 500 ألف.

ويتنافس في السباق الانتخابى ثلاثة مترشحين للفوز بالسبة الأكبر من الكتلة الانتخابية والتي تبلغ 24 مليون ناخب، والمرشحون هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.