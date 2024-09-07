المشدد 15 سنة لـ5 متهمين كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 أشقاء وعاملين لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27689 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4004 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إبراهيم س أ"، 44 سنة، صاحب معرض قطع غيار سيارات، و"أحمد س أ"، 49 سنة، عامل، و"زياد أ س أ"، 19 سنة، عامل، و"محمد م ف ع"، 36 سنة، عامل، و"احمد س ح أ"، 43 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين قرية الأخميين القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 11 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم غرضه الاتجار في المواد المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا (حشيش) يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا متشحن ( بندقية اليه ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، حازوا واحرزوا ذخائر "21 طلقة"، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحاً ناريا غير مششحن (مسدس) بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر 58 طلقة، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص، وحازوا واحرزوا ذخائر (15طلقة) مما تستعمل على الأسلحة النارية الغير مششخنة بدون ترخيص.