وزارة التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد وفق قانون الكادر

تستعد المديريات التعليمية والإدارات للتعاقد مع المعلمين الجدد على وظيفة معلم مساعد وفق قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، حيث يتم التعاقد مع المعلمين الذين نجحوا في المسابقة الأولى ثم يحصل المعلم على الترقيات المطلوبة، بعد اجتيازه التدريبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

الجدير بالذكر أن مسوغات التعيين لاستكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم للسنة الأولى للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ورياض أطفال، كالتالى:

- أصل المؤهل الدراسي .

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين والمعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد . ( سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد لاستكمال إجراءات التعاقد، موضحا أنها وصلت إلى المديريات التعليمية الأسبوع الماضي ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

الجدير بالذكر أن الشهادة المؤمنة مستند أساسى للتعاقد مع المعلمين الجدد.