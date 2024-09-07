اختيار 18 مشروعا بالبحيرة للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم أولى فعاليات تقييم المشروعات الخضراء الذكية المتميزة بمحافظة البحيرة من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة بناءً على قرار الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك لتقييم المشروعات المتقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أغلقت باب التقديم لها يوم 31 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التقييم حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى، حيث سيتم تصعيد 18 مشروعًا إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه قد تم خلال أغسطس الماضي عقد ندوة تعريفية بمقر ديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال الندوة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أنه سيتم تأسيس بنك للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة منها في حل المشكلات التي تواجه المواطن البحراوي، مشيرة إلى دعمها الكامل لكافة المشروعات المشاركة.