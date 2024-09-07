اليوم السابع
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إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت، 07 سبتمبر 2024 03:14 م
إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة تعديات - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ومنع أى تعدى جديد نهائيا.

مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدى لأى شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدى على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 24 حالة تعدي مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


 







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