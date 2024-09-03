4 حاجات ماتعمليهاش بعد التان.. تسبب أمراض جلدية

كتبت مروة محمود الياس

بشرتك في فصل الصيف قد تتضرر قليلاً، وفقًا لطبيعة تعرضك لأشعة الشمس ووفقًا لطبيعة حمايتك لها باستخدام الكريمات الخاصة بالعناية، وكريمات الحماية من الشمس وطبيعة الاعتناء بالبشرة بشكل عام، هذا ما أكدته الدكتورة رضوى عراقى أخصائى الأمراض الجلدية جامعة شبين، مؤكدة أن الحصول على لون سمرة طبيعى وجيد من خلال أشعة الشمس أمر شائع خلال أيام الصيف الحارة، خاصة مع مرتادى المصايف والشواطئ، وهذا الأمر له محاذير وضوابط ليتم بشكل صحى وسليم دون الأضرار بالبشرة.

الكثير من المشكلات قد يخلفها التان إذا لم يتم بشكل صحيح، بداية من الحروق الجلدية ومشكلات التهابية بالبشرة، فضلاً عن الحبوب والبثور التي تختلف حدتها من حالة إلى أخرى، وكذلك التهابات حادة بالجلد، فضلاً عن الحمو نيل وغيرها من المشكلات.

وأوضحت أخصائى الجلدية الكثير من الأفعال لابد من تجنبها بعد الحصول على "التان" وذلك لأننا نكون عرضة للإصابة بالتصبعات الجلدية الشديدة وبسهولة، مع عدم توحيد لون البشرة :

تجنب جلسات التقشير أو ماسكات تقشير البشرة تماما إلا بأمر الطبيب لإمكانية الإصابة بالالتهابات الجلدية والتقرحات

تجنب جلسات الليزر لزيادة فرص الإصابة بالتصبغات الجلدية.



الابتعاد عن الليزر بعد التان لإمكانية الإصابة ببقع حادة مختلفة اللون عن باق أجزاء الوجه.



الابتعاد عن استخدام كريمات تفتيح بإفراط لعدم ترقق الجلد والاصابة بالتهابات جلدية محتملة.