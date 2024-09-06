وزير العمل يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي لبحث توفير تدريب وفرص عمل

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل ، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، د. ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وذلك للتباحث بشأن التعاون في مجال التدريب المهني، وتوفير فرص العمل للشباب.. وأكد الوزير جبران على الدور الوطني لرجال وأصحاب الأعمال في منظومة العمل باعتبارهم ضلع رئيسي في "ثلاثية الإنتاج" بجانب الحكومة والعمال.

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة ،قال وزير العمل، إن الحكومة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة عمل لائقة ومتوازنة بين الطرفين ،وأوضح أن الجولات التي يقوم بها خلال هذه الأيام في مواقع إنتاج ،كشفت عن أهمية التعامل مع ملف التدريب المهني ،وتوفير فرص العمل من خلال منظومة جديدة ،بالتواصل مع إدارات الشركات،لمعرفة إحتياجاتها من العمالة ،وبالتالي تنظيم عملية التدريب التي تتناسب مع تلك الاحتياجات.

.من جانبه اثني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي،على جهود الوزير جبران في تطوير "منظومة العمل"،بشكل عام ،وأكد إهتمام "مجموعة العربي"بالتعاون والتواصل،والاستفادة من الخبرات والتسهيلات التي تقدمها "الوزارة "،في مجال التدريب المهني ،وتأهيل الشباب طبقا لاحتياجات مجموعة "مصانع العربي".