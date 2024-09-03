وزير العمل: نعمل على تطوير منظومة التدريب المهنى لتتماشى مع احتياجات السوق

كتبت آية دعبس

التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من الجامعة الأمريكية، يضم د.أحمد دلال رئيس الجامعة، ود.طارق شوقى مستشار الجامعة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وسارة رفعت نائب مدير الموارد البشرية، وذلك لتفعيل سُبل التعاون في مجال تدريب ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل.

وأكد الوزير جبران على أهمية تكثيف التعاون مع الجامعة الأمريكية في كافة الملفات المُشتركة، للاستفادة من خبراتها خاصة في مجال التدريب والتأهيل لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب بيان صحفي اتفق الجانبان على سُرعة صياغة بروتوكول تعاون يشمل كل أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الجامعة الأمريكية " بالقاهرة، لا سيما تدريب ذوي الإعاقة الذين توفرهم الوزارة للعمل بالجامعة الأمريكية على مهارات الحياة، واللغات، والحاسب الآلى، وجميع المهن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما أكد الوزير جبران على جهود الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتماشى مع احتياجات سوق العمل.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وكريم سيد المشرف العام على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وهبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني.