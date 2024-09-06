شاب يلاحق والد خطيبته بجنحة ضرب ويطالبهم برد الشبكة.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقام شاب جنحة ضرب ضد والد خطيبته، ودعوي رد شبكة، ضد خطيبته، وجنحة تزوير، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، اتهمهم بالتعدي عليه ضربا، والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، والتحايل لإجباره بتوقيع كمبيالات بـ 400 ألف جنيه، والاستيلاء على 107 جرام من الذهب، ليؤكد:" قدمت مستندات وشهود عما لحق بي من أضرار علي يد خطيبتي وعائلتها".

وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة الجنح:" فسخت خطيبتي الخطبة، ودمرت حياتي وشهرت بسمعتي، لاكتشف أنني وقعت في قبضة فتاة نصابة، بعد أن أجلت الزواج أكثر من مرة دون أي سبب حتي ستنزفني مادياً وعندما أعترض اكتشفت نيتها الحقيقة وعائلتها وعلمت بتخطيطهم بفسخ الخطبة منذ البداية والسطو علي المصوغات".

وأكد:" رفض والدها رد الشبكة، وعندما ذهبت مع شقيقي لمنزلهم انهالوا علي ضرباً، وتم إجباري علي توقيع كمبيالات، وتعرض للتهديد علي يديهم، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبت بحقوقي وتعويض مدني 200 ألف جنيه عن التشهير بسمعتي للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .



