سفير بريطانيا: نتطلع إلى توسيع وتعزيز التطبيق التجارى لتكنولوجيا الفضاء مع مصر

(أ ش أ)

أكد السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى أن إقامة علاقات بين وكالتى الفضاء البريطانية والمصرية، يتماشى بشكل كبير مع "طموحاتنا"، لتعميق التعاون الثنائى والتجارى بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالشراكة الخضراء.

وقال السفير جاريث بايلي - في بيان صحفي وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم الجمعة، بمناسبة زيارة وفد من وكالة الفضاء البريطانية الى مصر - إن الوكالتين تعملان على زيادة الاستثمارات الفضائية الخضراء والمستدامة، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى توسيع وتعزيز التطبيق التجاري لتكنولوجيا الفضاء في قطاعات أخرى، بما في ذلك الزراعة والنقل المستقل.

وتابع "نتيجة لذلك، تعد مصر شريكا رئيسيا للمملكة المتحدة في هذا المجال، ليس فقط للتعاون الثنائي لكن أيضا على المستوى الإقليمي، حيث يفتح موقع مصر الاستراتيجي الباب للتعاون مع وكالات الفضاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ".

وأشارت السفارة إلى أن وفد وكالة الفضاء البريطانية، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي كريس وايت-هورن، قام بزيارة مصر لحضور مؤتمر آفاق الفضاء الجديدة لإفريقيا والشرق الأوسط في العلمين، حيث كانت هذه فرصة قيمة للتفاعل مع منظومة فضائية متنامية وحيوية.

وأضافت أن الوفد شارك في حلقة نقاشية ناقشت كيفية دعم الدول الناشئة في مجال الفضاء، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع وكالات الفضاء المشاركة في المؤتمر.. كما قدمت المملكة المتحدة عرضا في الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

ونقلت السفارة عن كريس وايت هورن نائب الرئيس التنفيذي في وكالة الفضاء البريطانية قوله إن الطموح والرؤية التي تتمتع بها بلدان إفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلق بالفضاء ملهمة، معربا عن سعادته للقاء نظرائه من قادة وكالات الفضاء.

وتابع "هناك الكثير مما يمكننا القيام به معا لتحسين الحياة ودفع النمو ومواجهة التحديات المشتركة."

ووفقا للبيان؛ قام الوفد - الذي ضم ممثلين من فرق العلاقات الدولية وتطبيقات البيانات بوكالة الفضاء البريطانية - بزيارة مدينة الفضاء بالقاهرة، والتي تضم مقر وكالة الفضاء المصرية والمقر الجديد لوكالة الفضاء الأفريقية التي تأسست عام 2023، حيث استقبلهم الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وقام الوفد البريطاني بجولة في المرافق والمعامل بالموقع، كما ناقش مع الدكتور صدقي إنجازات الوكالة المصرية وطموحاتها في مجال الفضاء وإطلاق الأكاديمية الوطنية للفضاء.