السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى يزور "مونوريل" القاهرة

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قام السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى بزيارة "مونوريل" القاهرة، بحضور نائب وزير النقل للسكك الحديد المهندس وجدى رضوان، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه جرت خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم طموحات مصر فى توسيع شبكة النقل العام؛ كحل صديق للبيئة لخفض التلوث والإزدحام المرورى فى القاهرة الكبرى.



وأوضحت السفارة أن عربات "المونوريل" صُنعت من خلال شركة بريطانية رائدة، لافتة إلى أن المملكة المتحدة ساهمت فى تمويل المشروع بحوالى 2.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد مثالاً رائعاً للتعاون التجارى المتزايد بين مصر والمملكة المتحدة.



وأضافت السفارة البريطانية أن التعاون التجارى بين مصر والمملكة المتحدة فى تطور مستمر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين العام الماضى 2023 حوالى 4.7 مليار دولار، مشددة على مصر أصبحت أحد أسرع شركاء التجارة نموًا بالنسبة للمملكة المتحدة.