"ساعة رياضة".. مبادرة لشباب القليوبية لنشر ممارسة الرياضة بالمتنزهات.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ فعاليات مبادرة "ساعة رياضة"، لنشر ممارسة الرياضة في المتنزهات والحدائق والأماكن المفتوحة، والتي أطلقتها المديرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تاتي تشجيعا على نشر ثقافة الممارسة الرياضية لدى المواطنين من مختلف المراحل السنية، تأكيدا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشجيع ممارسة الرياضة لتحسين الصحة العامة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وعدد المستفيدين من البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات .

وأضاف الفرماوي، أن المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضيه للنشئ والشباب والمشاركين من مختلف المراحل السنية، وتشمل ممارسة رياضة المشي والجري وتدريبات لياقة بدنية، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تنفيذ المبادرة لتشمل جميع الإدارات على مستوى المحافظة.

يذكر أن المبادرة يستمر التنفيذ يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا، ويتم التنفيذ بواقع 4 إدارات فرعية حيث يتم التنفيذ بإدارة شباب بنها بممشى أهل مصر على كورنيش النيل أمام مبنى محافظة القليوبية، وفي إدارة شباب شبرا يتم التنفيذ بالمنطقة المحيطة أمام مركز شباب 15 مايو، بينما فى إدارة شباب القناطر الخيرية يتم التنفيذ أمام حديقة مجلس مدينة القناطر، وختاما في إدارة الخانكة يتم التنفيذ بحديقة نسمة.



المشاركون بمبادرة ساعة رياضة



بعد الفعاليات



خلال تنفيذ مبادرة ساعة رياضة



ساعة رياضة بالقليوبية



ساعة رياضة بشبرا الخيمة