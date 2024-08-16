انطلاق "ساعة رياضة" لنشر ممارسة الرياضة بالمتنزهات والحدائق بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور وليد فرماوى مدير عام شباب والرياضة بالقليوبية، إنطلاق فعاليات مبادرة ساعة رياضة، اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجارى، من ممشى أهل مصر أمام مبنى محافظة القليوبية، والتى تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والكابتن أحمد يحى مدير إدارة شباب بنها، والكابتن أشرف سليمان مدير إدارة الرياضة بالقليوبية، ومسؤولى النشاط الرياضى بإدارات شباب بنها، شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية والخانكة.

وفى هذا الصدد أشار الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تأتى تشجيعا على نشر ثقافة الممارسة الرياضية لدى المواطنين من مختلف المراحل السنية، تأكيدا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتشجيع ممارسة الرياضة لتحسين الصحة العامة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وعدد المستفيدين من البرامج والأنشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأضاف الفرماوى، أن المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية للنشئ والشباب والمشاركين من مختلف المراحل السنية، وتشمل ممارسة رياضة المشى والجرى وتدريبات لياقة بدنية، موضحا بأن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تنفيذ المبادرة لتشمل جميع الإدارات على مستوى المحافظة.

يذكر أن المبادرة تنطلق إعتبارا من اليوم ويستمر التنفيذ يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا، ويتم التنفيذ بواقع 4 إدارات فرعية، حيث يتم التنفيذ بإدارة شباب بنها بممشى أهل مصر على كورنيش النيل أمام مبنى محافظة القليوبية، وفى إدارة شباب شبرا يتم التنفيذ بالمنطقة المحيطة أمام مركز شباب 15 مايو، بينما فى إدارة شباب القناطر الخيرية يتم التنفيذ أمام حديقة مجلس مدينة القناطر، وختاما فى إدارة الخانكة يتم التنفيذ بحديقة نسمة.



























