زراعة الأقصر تعلن تفاصيل ورش العمل في الإبتكار الزراعى حول الذرة الشامية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور جابر كلحى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، عن أهم أعمال وأنشطة المديرية المنفذة خلال شهر أغسطس الماضى، ففى الإدارة العامة للإرشاد الزراعي تم البدء في حصاد مساحات محصول الذرة الشامية المزروعة ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وتنفيذ عدد 5 أيام حقل لمحصول الذرة الشامية المنزرعة، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

كما تم تنفيذ عدد 2 ندوة لتوعية المزارعين لترشيد المياه وتحسين الري بحقولهم، وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حول تطوير سلاسل القيمة للطماطم بمحافظة الأقصر، وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تمهيدا للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الابتكار الزراعى، وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا )، وذلك في وجود الجهات المعنية بالنشاط الزراعي لمناقشة التحديات التي تواجه المزارعين بالمحافظة والعمل على حلها.

أما في إدارة الخدمات الزراعية تم عمل الحصر على منظومة كارت الفلاح للمحاصيل الصيفية والثوابت ( قصب - ذرة شامي – بساتين - برسيم حجازى) بنسبة 74%، ويتم الموافقة على إنشاءات والتعديلات للحيازات التي تم عملها في الجمعيات الكترونيا على منظومة كارت الفلاح بعدد (600) تعديل وإنشاء حيازة خارج الزمام و حيازات حالات خاصة (خارج الزمام – أملاك الدولة - الاوقاف - الكنائس - الجهات الاعتبارية ... الخ)، عن إدارة المياه والأراضي تم فحص عدد (4) شكوى والرد عليهم خاصة بالري والصرف الزراعي، كما يتم المرور أسبوعياً بالاشتراك مع هندسات الرى على الترع في دور المناوبة والتأكد من منسوب المياه بحالة جيدة بالترع، وتمت متابعة حالة المساقي الخاصة حتى يقوم جهاز تحسين الأراضي بتطهير تلك المساقي على نفقة المزارعين - وقيام الجهاز بتطهير مساقى بطول (5600 كم).

وأوضح وكيل زراعة الأقصر، في بيان صحفى، إنه بالنسبة لإدارة الإنتاج الحيواني فقد تم استخراج عدد (31) رخصة محلات الاتجار في الأعلاف وخامتها، وتم استخراج عدد (1) رخصة لمزرعة انتاج حيواني، وجارى عمل معاينات واستكمال أوراق عدد (3) مزارع تسمين دواجن، وتم عمل معاينة لمجمع مزارع بلادى فى الظهير الصحراوى بإسنا لاستكمال الأوراق المطلوبة، وبالإدارة العامة للتعاون تمت متابعة أعمال حركة الأسمدة المدعمة " الوارد الموزع - الرصيد"، وتم فحص عدد (7) شكوى واردة للإدارة العامة للتعاون الزراعي والعمل على حل المشاكل الواردة بهذه الشكاوي، والالتزام بصرف عدد 2 شيكارة سماد / فدان لحين تعميم الصرف لجميع الحائزين وتستكمل باقى المقررات السمادية لهم عن الموسم الصيف 2024 طبقا للخطة الزمنية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2024، وتم المرور على عدد (2) مزرعة خضر واعطاء التوصيات الفنية للمزارعين، وتم المرور على عدد (2) صوبة شتلات خضار (باذنجان - فلفل - طماطم ).

وأكد الدكتور جابر كلحى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، إنه في مجال إدارة مكافحة الآفات تم علاج عدد (65) نخلة بالحقن لمقاومة سوسة النخيل الحمراء، وتم علاج مساحة 16 قيراط و81 فدان ف مصابة بالحشرة القشرية الرخوة فى محصول قصب السكر، وتم المرور (5) أيام للرقابة على المبيدات الدورى على محلات الاتجار في المبيدات الزراعية، والمرور الدورى على الزراعات لأكتشاف اي اصابات والتعامل معها أن وجدت.