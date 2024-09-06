"تعليم الأقصر" تعلن أسماء الناجحين بالمرحلة الثانية في مسابقة 30 ألف معلم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة صفوت جارح عبد العظيم القائم بأعمال وكيل الوزارة، عن كشوفات قائمة الناجحين بالمرحلة الثانية في مسابقة 30 ألف معلم، والناجحين من تظلمات المرحلة الأولى، كما تمت مناشدة كافة من تم نشر أسمائهم بالكشوفات سرعة تسجيل بياناتهم في لينك على صفحة المديرية.

وفى هذا الصدد تقدم الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل الوزارة، بخالص التهنئة للمعلمين الناجحين في المرحلة الثانية، وكذلك المتظلمين من نتيجة المرحلة الأولى، الموجودين بهذه الكشوف، مؤكداً على إنه على كل من يجد اسمه فى هذه الكشوف سرعة التواصل مع تنسيق المديرية لمعرفة تخصصه ومادته، وذلك تمهيداً لتوزيعه من قبل موجهي العموم مع سرعة تجهيز الملف، وستصل الشهادات المؤمنة الخاصة بهم لسرعة تسليمكم العمل خلال هذا الأسبوع.

كما أكدت المديرية على كل من نُشر اسمه في كشوف الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم (الموجود في منشور على صفحة المديرية)، سرعة تسجيل بياناتهم بدءً من الآن وحتى الساعة العاشرة من صباح الغد، وذلك من خلال الرابط التالي: https://luxor.pendulum4solutions.com



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