وكيل تعليم الأقصر يكرم الأخصائيات الفائزات بمراكز متقدمة على الجمهورية

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الأخصائيات الاجتماعيات الفائزات بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وقالت المديرية، في بيان صحفى، إنه فازت ناهد سيد أحمد أبو الوفا الأخصائية بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات بإدارة الأقصر التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمين الأول لمجالس الأمناء مرحلة إعدادية، كما فازت ليلي عبد الجواد أحمد الأخصائية بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بإدارة الأقصر بالمركز الثاني الجمهوري في مسابقة الأخصائية المثالي اتحادات طلاب مرحلة ثانوية، وفازت أيضاً أمل نجيب الأخصائية بمدرسة الحبيل الإعدادية المشتركة بإدارة البياضية بالمركز التاسع الجمهوري في مسابقة الأخصائية المثالي اتحادات طلاب مرحلة إعدادية.

وأجرى الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، المقابلات الشخصية لمسابقة الوظائف الإشرافية، حيث أن المقابلات الشخصية تجرى خلال الفترة من 17 أغسطس والتي تستمر حتى 22 أغسطس الجارى.

واجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع مديري الإدارات التعليمية لاستعراض وتوضيح القرارات الوزارية الجديدة ووضع آليات تنفيذها استعداداً للعام الدراسى الجديد، حيث يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال اللقاء من جهود مديري الإدارات التعليمية، ووجه لهم رسالة شكر على أدائهم المتميز خلال الفترة التي قضاها في الأقصر، كما شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتكريم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لمجهوداته فى خدمة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين بالمحافظة.