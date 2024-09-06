أوقاف القليوبية تفتتح مسجدين جديدين بعد الإحلال والتجديد

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بالقليوبية، فى إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة القليوبية، ومع أنوار شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبى الكريم "صلى الله عليه وسلم"، وذلك بعد إعادة إحلال وتجديد المسجدين بالكامل.



وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه افتتح "أبو السعود" المسجد الأول وهو مسجد عبد الصادق رمضان بقرية عرب السبعات جزيرة بلى بمركز بنها، حيث بلغت مساحته 600 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وهو مكون من دورين، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف، أما المسجد الثانى وهو مسجد عامر مراد بقرية عرب الشراقوة جزيرة بلى، حيث بلغت مساحته 500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.



وألقي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة بمسجد عبد الصادق رمضان والتى تناولت موضوع "وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، مبيناً نظرة الوحى الشريف والسنة النبوية المطهرة لعقد الزواج وضرورة الشعور بالوعى الرشيد لبناء حياة زوجية فاضلة قائمة على المودة والرحمة والإحتواء والتكامل فى بعض الأوقات.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لمساجد القليوبية وبهذه الصورة الغير مسبوقة لتؤكد هذه الافتتاحات أن مصر هى بلد المساجد والمآذن، ودوماً أوقاف القليوبية على عهدها "خدمة بيوت الله شرف".



افتتاح المساجد بالقليوبية



بعد افتتاح المسجد



جانب من الافتتاح



خلال افتتاح المساجد



خلال الصلاة



صلاة الجمعة من المسجد



فرحة افتتاح المسجد