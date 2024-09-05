5 نصائح للتخلص من آلام المفاصل.. حافظ على وزنك

كتبت فاطمة ياسر

آلام المفاصل من الأمراض والمشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، ووفقا لموقع hindustantimes. سنتعرف على أبرز النصائح للوقاية من التعرض ألم المفاصل، ومنها:

- ابق نشيطًا

يجب أن تحاول ممارسة تمارين خفيفة مثل اليوجا أو السباحة للحفاظ على حركة المفاصل وتقليل التصلب، ركز على التمدد وتجنب القيام بأي أنشطة شاقة يمكن أن تزيد من تفاقم مشكلة المفاصل، اطلب مساعدة أخصائي العلاج الطبيعي عندما يتعلق الأمر بإدارة آلام المفاصل وتحسين نوعية الحياة.

- الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي

حاول تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والخضراوات الورقية والأسماك الغنية بأوميجا 3 بما في ذلك السلمون والتونة والماكريل والمكسرات والبذور والتوت والبطاطا الحلوة للتحكم في آلام المفاصل، ابتعد عن الوجبات السريعة والأطعمة الحارة والدهنية والمعلبة والمعالجة التي يُعرف أنها تسبب الالتهاب والألم. حافظ على رطوبة جسمك بشرب ما لا يقل عن 10-14 كوبًا من الماء لتليين مفاصلك. يجب عليك تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم وفقًا لتوجيهات الطبيب.

- الأحذية المناسبة

استخدم الأحذية المناسبة لتقليل الضغط على المفاصل أثناء المشي.

- استخدم الكمادات الساخنة والباردة

يمكن أن تساعدك الكمادات الساخنة أو الباردة أو الكمادات البديلة على التخلص من آلام المفاصل المزعجة. حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة للتخلص من آلام العضلات والمفاصل.

- الحفاظ على الوزن الأمثل

من الضروري الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة الرياضة في المنزل وتناول الطعام الصحي خلال موسم الرياح الموسمية. يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أو السمنة إلى الضغط على المفاصل مما يؤدي إلى آلام لا تطاق قد تتداخل مع روتينك اليومي. اتبع هذه الحيل لتجنب آلام المفاصل .

