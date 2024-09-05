اليوم السابع
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وزيرا التضامن والعمل يبحثان سبل ضم العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:16 ص
وزيرا التضامن والعمل يبحثان سبل ضم العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحى وزيرا التضامن والعمل
كتب مدحت وهبة وآية دعبس

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عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ,محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ,رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين.

وزيرا التضامن والعمل
وزيرا التضامن والعمل

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه رئيس الجمهورية بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، بالإضافة إلي التدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة.







وزيرة التضامن

وزير العمل

ضم العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحي

العمالة غير المنتظمة فى التأمين الصحى



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