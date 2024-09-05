اليوم السابع
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وزارة التموين تطرح السكر بمعرض أهلا مدارس 2024 الرئيسيى بـ27 جنيها للكيلو

الخميس، 05 سبتمبر 2024 06:20 م
وزارة التموين تطرح السكر بمعرض أهلا مدارس 2024 الرئيسيى بـ27 جنيها للكيلو الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال ومحمد فهيم

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تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض أهلا مدارس الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية وطرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها كما تطرح الوزارة لأول مرة زجاجة زيت طعام زنه لتر بـ50 جنيها.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بمعرض "أهلا مدارس" حيث سيتم مد المعرض بكافة المنتجات من خلال كبرى الشركات المشاركة أول بأول وسيتضمن المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسى الجديد، كما تحرص الوزارة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين







وزارة التموين

معارض اهلا مدارس

معرض اهلًا مدارس 2024

موعد افتتاح معرض اهلاً مدارس 2024

معارض اهلًا مدارس 2024

اليوم السابع بلس

موعد افتتاح معرض أهلا مدارس

سعر السكر بمعرض اهلاً مدارس

سعر زيت الطعام بمعرض اهلا مدارس



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