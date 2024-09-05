وزير التموين يعلن مد الأوكازيون الصيفى 2024 حتى 30 سبتمبر

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الاوكازيون الصيفي " حتى يوم 30/9/2024، ونص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة، وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الأوكازيون.

جاء قرار الوزير تأكيدا لانفراد "اليوم السابع" أمس الأربعاء تحت عنوان " الأوكازيون الصيفي 2024 ينتهى ووزارة التموين تدرس مده شهرا آخر".

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

كان اليوم السابع قد نشر أمس الأربعاء بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس مد فترة الأوكازيون الصيفي 2024 لمدة شهر آخر حيث كان مقرر انتهاء فترة الاوكازيون الصيفى امس الأربعاء 4 سبتمبر، حتى قرر وزير التموين اليوم الخميس مد فترة ثانية حتى 30 سبتمبر الجارى، في إطار حرص الوزارة على توفر منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عليهم.