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نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. 50% النجاح فى المادة لمن رسبوا بالدور الأول

الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:31 م
نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. 50% النجاح فى المادة لمن رسبوا بالدور الأول طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان عن موعد ظهور النتيجة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة تعمل على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة دور ثان حيث من المقرر أن تعلن قريباً، موضحة أن النجاح فى الدور الثاني يمثل 50% فى المادة لمن رسبوا فى مادة أو اثنين بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024، والدرجة الفعلية لمن اجلوا امتحانات الدور الأول للثانوية وأدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان.

وحصل اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصلين عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024 ، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري حيث أدى الطلاب امتحان مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش، مشيرة إلى أنه سيتم حرمان الطلاب المتورطين فى الغش من النجاح فى الثانوية العامة.

 







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

رصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

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امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان 2024

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة للدور الثاني 2024

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2024

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