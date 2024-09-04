اليوم السابع
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محافظة الجيزة تفتح شارع بحي الهرم بعد رفع إشغالات المحال والمفترشين للطريق العام

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:30 م
محافظة الجيزة تفتح شارع بحي الهرم بعد رفع إشغالات المحال والمفترشين للطريق العام رفع الاشغالات
كتبت - مرام محمد

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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع أبو عبيده بن الجراح المتفرع من شارع فيصل حتى شارع علي عفت الأتوسبير بعد رفع تعديات واشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية، الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الهرم بمواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات مجددًا باعتباره أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الملك فيصل.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشعالات بحي الهرم، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس الحي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 







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