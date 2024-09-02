محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة دورين مخالفين فى حلوان

كتب سيد الخلفاوى

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة دورين مخالفين بعقار بشارع محمد بدير المتقاطع مع شارع كورنيش النيل بحى حلوان.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها ، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.

رافق المحافظ فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.