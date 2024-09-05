مياه القاهرة تعلن انقطاع الخدمة عن 6 مناطق بحلوان 8 ساعات مساء غد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (مساكن الزلزال - التعاونيات - عزبة الوالدة -عرب الوالدة -منشية عين حلوان – مساكن صلاح سالم) بحلوان، وضعف المياه عن مناطق (غرب حلوان - شارع رايل) بـ حلوان، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 6-9-2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 7-9-2024 ولمدة 8 ساعات.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال صيانة وإحلال وتجديد وربط خط المياه قطر 700مم بخط قطر 600مم بمحطة مياه شمال حلوان.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأكدت الشركة أنها تقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.