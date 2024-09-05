من البرونز الخالص.. شاهد تمثال أحمد عرابي بالزقازيق بعد إعادة ترميمة

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "من البرونز الخالص.. شاهد تمثال أحمد عرابي بعد إعادة ترميمه تحفة فنية فى احتفالات الشرقية بعيدها القومي"، من أمام تمثال الزعيم بالزقازيق، حيث تحتفل محافظة الشرقية، في التاسع من سبتمبر من كل عام، بعيدها القومي، الذي يوافق ذكري وفقة ابنها الزعيم احمد عرابي امام الخديوي توفيق في ميدان عابدين.

يعد تمثال الزعيم أحمد عرابي تحفة فنية تزين مدخل المحافظة من أمام محطة القطار، نحته الفنان التشكيلي مصطفي نجيب، وزنه 5 أطنان من البرونز الخالص وارتفاعة 20 مترا بتكليف من الرئيس الراحل عبد الناصر تخاليد للزعيم.

وكان خصع التمثال لعملية ترميم وتجميل في إطار تجميل وتطوير مدينة الزقازيق، وتحويل الميدان إلى منطقة منتزه يقبل عليها المواطنين لقضاء وقت في مكان حضاري.