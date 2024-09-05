مصر تفوز بالمركز الأول في مسابقة كأس أفريقيا لفنون الطهي للشيفات الشباب

كتب محمد أسعد

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت يمنى البحار نائب الوزير، في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين HACE - Hotel Expo 2024 والذي انعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمه شركة المجموعة المصرية للتسويق.

وقد شارك في الحضور يسري أبو النجا، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتسويق، وخالد حجازي عضو مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب، وعلاء محي الدين عضو مجلس إدارة المجموعة.

كما قامت نائب الوزير، بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قامت بتسليم الجوائز للشيفات الفائزين في مسابقة كأس أفريقيا لفنون الطهي للشيفات الشباب والتي يتم استضافتها في نسختها السادسة بالمعرض هذا العام وتُقام كل عامين للطهاة الموهوبين من الشباب من جميع أنحاء القارة الأفريقية للتميز في مجال الطهو، حيث شارك بها هذا العام أربعة دول هي مصر والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وموريشيوس.

وقد فازت مصر بالمركز الأول، وتعد هذه هى المرة الثالثة التي تفوز بها مصر في هذه المسابقة لتحتفظ بذلك بالكأس إلى الأبد.

ومن جانبها، قدمت يمنى البحار التحية إلى جميع الفرق المشاركة في المسابقة بالإنابة عن الوزير، وقدمت التهنئة إلى المجموعة المصرية للتسويق على نجاح المعرض، مشيرة إلى أن رعاية الوزارة لهذا المعرض تأتي في إطار استراتيجيتها التي تركز على تنويع المنتجات وعوامل الجذب السياحي إلى مصر التي من بينها منتج سياحة المعارض، مضيفة أن هذا المعرض يتمتع بخصوصية بفضل المسابقات التي أجريت أثناء فترة المعرض والتي سلطت الضوء على فنون الطهي ومنها فن الطهى المصري، مما يعزز جهود إبراز الثقافة والتراث والأصالة المصرية ولاسيما أن سياحة الطعام أصبحت منتجاً متنامياً عالمياً.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد افتتح، أول أمس، في المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الرابعة والأربعين HACE - Hotel Expo 2024، ورافقته خلال الافتتاح يمنى البحار نائب الوزير .

وشاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي، بجناح في هذا المعرض، تم تزويده بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية والأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها للسادة ضيوف المعرض.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في أفريقيا والشرق الأوسط، فهو من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مستلزمات وتجهيزات قطاعات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة.