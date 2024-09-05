مدبولى يشارك فى جلسة رفيعة المستوى بقمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى

كتبت هند مختار

شارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء فى جلسة رفيعة المستوى، بقمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى، تحت عنوان:" التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وعقب مشاركته صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سونج هايلينج، رئيس شركة "تشاينا إنرجي" China Energy وعددا من مسئولي الشركة، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس الشركة، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والدعم المتبادل بين البلدين في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.