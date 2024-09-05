اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يفتتح مطبخ الكرم بالعريش لتوفير 15 ألف وجبة شهريا

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:09 م
محافظ شمال سيناء يفتتح مطبخ الكرم بالعريش لتوفير 15 ألف وجبة شهريا جانب من الافتتاح
شمال سيناء - محمد حسين

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افتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، أول مطبخ مركزي بمدينة العريش تحت اسم "مطبخ الكرم"، والذي أقامته مؤسسة "حياة كريمة".

يأتي هذا المشروع ضمن مبادرات المؤسسة لدعم الفئات المستحقة وتقديم العون للأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة. وأشار المحافظ إلى أن "مطبخ الكرم" يستهدف تقديم أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024، مع التركيز على تقديم وجبات متكاملة تلبي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير.

وأضاف أن المطبخ يهدف إلى توفير وجبات غذائية صحية تلبي احتياجات الأسر التي تم التأكد من استحقاقها من خلال مراجعات اجتماعية دقيقة لبياناتها، وذلك وفقًا لعدد أفراد كل أسرة ومدى حاجتها للدعم.

ولم يقتصر الدعم المقدم على الأسر المصرية فقط، بل سيمتد ليشمل الأسر الفلسطينية المقيمة في مدينة العريش، مما يعكس البعد الإنساني للمبادرة وحرصها على توفير الدعم الغذائي لكافة الفئات المستحقة في المجتمع.

ويُعد "مطبخ الكرم" خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء على الأسر المستفيدة.







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العريش

فلسطين




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