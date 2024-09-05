اليوم السابع
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محافظ المنيا يغلق 4 مخابز بلدية ويحرر 26 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:17 ص
محافظ المنيا يغلق 4 مخابز بلدية ويحرر 26 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس جانب من الجولة
المنيا- حسن عبد الغفار

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قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على عدد من المخابز البلدية بقرى مركز ومدينة ديرمواس، وذلك للتأكد من جودة الخبز المنتج، ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، بالإضافة إلى متابعة التزام المسئولين عن تلك المخابز بالقوانين والقرارات التموينية.

وأكد المحافظ خلال جولته على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، مشددًا على أهمية التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والالتزام بالأسعار المقررة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُرصد خلال تلك الحملات، بما يضمن حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملة الرقابية التي استهدفت مخابز قرى مركز ديرمواس أسفرت عن تحرير 26 محضراً للمخابز المخالفة، بالإضافة إلى غلق 4 مخابز بقرية دلجا بسبب مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وغياب الميزان الحساس، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وافتقاد الشهادات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
 

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