محافظ البحيرة توجه بفتح معارض "أهلا مدارس" بكافة المدن تخفيفا عن المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بفتح معارض السلع المخفضة بكافة مدن ومراكز المحافظة، لتوفير المستلزمات والمنتجات بأسعار اقتصادية، قبل بدء العام الدراسى، بهدف تخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين.

وشهدت محافظة البحيرة إفتتاح معرض "أهلًا مدارس" داخل 4 مدن دمنهور ورشيد وكوم حمادة وبدر.

وتستهدف معارض "أهلًا مدارس" التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية و التموين والوحدات المحلية توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

كما يشارك فى هذه المعارض كبرى الشركات لتوفير جميع المستلزمات من "ملابس، وأحذية، وشنط مدرسية، وزى مدرسى، وكشاكيل، وكراسات، وأقلام" وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.