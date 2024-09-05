محافظ أسيوط يعلن تسليم نموذج "8" نهائي التصالح لعدد من المواطنين

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ،والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد معلناً تسليم نموذج "8" نهائي التصالح لبعض المواطنين بمركز البداري عقب انتهاء كافة الإجراءات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبراً عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وقام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري، بتسليم نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين وبحضور نواب رئيس المركز، وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق واعتماد الوزير المحافظ وذلك سعياً لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة.

وأوضح رئيس مركز البداري، أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وذلك بناء على توجيهات محافظ أسيوط بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات لهم وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء مشيراً إلى تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمركز التكنولوجي بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل أي عقبات والتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لإنهاء ملفاتهم في سهولة ويسر وسرعة الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.



استكمال طلبات التصالح



جانب من تقديم طلبات التصالح