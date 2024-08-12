اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 06:50 م
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لأول مرة.. محافظ أسوان يسلم نموذج 8 لقبول التصالح عن المخالفات وتقنين الأوضاع

الإثنين، 12 أغسطس 2024 06:48 م
لأول مرة.. محافظ أسوان يسلم نموذج 8 لقبول التصالح عن المخالفات وتقنين الأوضاع محافظ أسوان يسلم نموذج 8 لأحد المواطنين
أسوان - عبد الله صلاح

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سلم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نموذج 8 لقبول التصالح عن بعض المخالفات وتقنين الأوضاع لأول مرة طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بالمركز التكنولوجى بمركز إدفو للمواطن محمود صلاح أبو الحسن.

 

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ، اليوم، الإثنين، لمنظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وذلك برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية.

 

واطمأن الدكتور إسماعيل كمال، من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء، مؤكداً أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة، وتم تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر، وسرعة الانتهاء من الإجراءات فى أقرب وقت.







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