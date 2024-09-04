رفع 453 حالة إشغال وتحرير 25 محضر إشغال طريق فى حملات متتالية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات داخل السوق السياحى القديم ، وعدد من الشوارع والميادين بنطاق أحياء جنوب وغرب.

ونجحت الجهود فى رفع 453 حالة إشغال ، فضلاً عن تحرير 25 محضر إشغال طريق وذلك وسط مشاركة من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، بالتعاون مع ضباط وأفراد شرطة المرافق ، وتم مصادرة كافة المضبوطات وتسليمها لدور الرعاية الإجتماعية.

يأتى ذلك، بناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والمتعلقة بأهمية الحفاظ على تحقيق الإنضباط فى الشوارع العامة ، وأيضاً داخل السوق السياحى القديم بقطاعاته المختلفة ، فضلاً عن مواصلة رفع الإشغالات والمخلفات أولاً بأول.