في شهر التوعية بسرطان الدم.. كل ما يجب معرفته عن المرض

كتبت فاطمة ياسر

سرطان الدم يعد من أخطر أنواع السرطان، لأنه يؤثر بشكل سريع علي نخاع العظم، والجهاز اللمفاوي، ويعد شهر سبتمبر هو شهر التوعية من الإصابة بسرطان الدم، ووفقا لموقع " healthline " سنتعرف على كل ما يخص المرض.

سرطان الدم

يشتهر سرطان الدم باسم اللوكيميا، وهو يصيب خلايا الدم والأنسجة المكونة للدم، كما أنه يؤثر بشكل سلبي علي نخاع العظام، وتكوين الدم.

ما هي أنواع سرطان الدم؟

هناك العديد من الأنواع المرتبطة سرطان الدم، وهي اللوكيميا الحادة وهذا النوع يحتاج للعلاج الفوري لأنه يتطور بشكل سريع، وهناك نوع آخر، وهو الللوكيميا المزمنة وهذا النوع لا تظهر أي أعراض مرتبطة به لفترة طويلة كما أنه يتطور بشكل سيئ، والورم النقوي المتعدد وهذا النوع يصيب خلايا البلازما، وأخر نوع هو الليمفويا وهذا السرطان يبدأ في الخلايا اللمفاوية.

اعراض سرطان الدم؟

تظهر العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بسرطان الدم، وهى:

- التعب الشديد والإرهاق.

- قد يشعر الشخص بإرهاق شديد والسبب نقص خلايا الدم الحمراء.

-ارتفاع حرارة الجسم بشكل متكرر وبدون اسباب تعد من أبرز الأعراض التي تشير الإصابة بسرطان الدم.

-التعرق بشكل مفرط أثناء الليل يعد من أعراض سرطان الدم.

- فقدان الوزن غير المبرر يعد أيضا من الأسباب.

- ظهور الكدمات أو التعرض للنزيف، يعد من أبرز الأعراض المرتبطة بسرطان الدم.

-الشعور بآلام العظام والمفاصل، تعد من أبرز الأعراض المرتبطة بسرطان الدم في النخاع العظمي.

-يتعرض مرضي سرطان الدم لظهور تورم الغدد اللمفاوية في الرقبة أو الإبطين.

ما هي أسباب سرطان الدم؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان الدم، ومن أبرزها الطفرات الجينية، التي تؤدي إلى تطور خلايا غير طبيعية، كما أن التعرض للإشعاع من الأسبابب، والتعرض للمواد الكيميائية، والعدوى الفيروسية، وتلعب العوامل وراثية دور أساسي في زيادة فرص الإصابة.

علاج سرطان الدم

ويعتمد علاج سرطان الدم علي النوع والدرجة المرتبطة بالسرطان، وبشكل عام يؤخذ الجلسات الكيماوي التي يحدد عددها الطبيب المتابع، وأيضا يمكن إجراء عملية زرع نخاع في حالة الضرورة لتحسين الصحة.

