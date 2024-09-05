ضبط 375 مخالفة بالمخابز والأسواق فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن على حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن ضبط 375 مخالفة بالمخابز والأسواق فى نطاق المحافظة؛ بناء على التقارير المعروضة عليه من المنسق الإعلامى للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وهى كالتالى..

في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 296 مخالفة كالآتي: (محضر امتناع عن سداد الغرامات، محضر عدم تمكين حملة، 2 محضر تجميع بطاقات ب 81 بطاقة، 2 محضر مخالفة تعليمات، 3 محضر تجميع دقيق بقيمة 16 شيكارة، 3 محاضر انتهاء من الإنتاج، 3 محاضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 18730 رغيفا، 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 6 محاضر غلق بدون إذن، 9 محاضر توقف عن الإنتاج، 17 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 25 محضر تصرف في دقيق بقيمة 179 شيكارة، 90 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 123 محضر نقص وزن ما بين 8 - 24 جم).

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 79 مخالفة، وهي كالتالي: (41 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 16 محضر عدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر ذبح خارج السلخانة، 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تموينى"، و 3 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 15800 جنيها، 100 كجم سكر "تاجر تموينى"، 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية "تاجر تموينى – مستودع غاز"، 2 محضر غش تجارى، 2 محضر سلع بدون فواتير، 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر"، محضر سلع مجهولة المصدر، محضر أكياس سوداء).

المضبوطات: 2.65 طن لحوم، ودواجن متنوعة، 420 كجم سكر حر، 3 كجم أكياس سوداء، وتم إعدام 30 كجم جبنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف على حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمتابعة كلا من: محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية.