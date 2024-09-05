اليوم السابع
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ضبط 1000لتر سولار مدعم فى مركز إيتاى البارود بالبحيرة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:56 م
ضبط 1000لتر سولار مدعم فى مركز إيتاى البارود بالبحيرة جاكلين عازر
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة البحيرة حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر ، وذلك لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملات، عن ضبط 1000لتر سولار داخل أحد محطات الوقود الغير مرخصة بمركز إيتاى البارود قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للإستهلاك الآدمي .

 







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