زراعة البحيرة تنظم يوم حصاد الأرز بمشاركة وفد من الاتحاد الأفريقى

البحيرة-ناصر جودة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق د سارى وكيل وزارة الزراعة ، يوم حصاد لمحصول الأرز بأحد الحقول الإرشادية، بمركز الرحمانية، وذلك بمشاركة وفد من الدول الأفريقية.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و الإتحاد الدولى "جايكا "،وذلك من أجل التعرف على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى مجال زراعة الأرز .

من جانبه، أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن مصر تهتم بشكل كبير بدول القارة الأفريقية فى كافة المجالات وخاصة الزراعة، مضيفا أنه هذا المشروع يتم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية EPAD

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن إجمالى مساحة الأرز بالبحيرة 286650 فدان منها 80 ألف فدان يتم زراعتها على مياه الصرف الزراعى ، وأصناف الأرز التى تتحمل الملوحة، والمساحة التى تم حصادها 400 فدان، وعدد الحقول الإرشادية تبلغ 1106 تتبع مشروع ترشيد استخدام المياه فى أنشطة الزراعة.