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رسميا.. "الكهرباء" تعلن أسعار الشرائح الجديدة وتحصيلها بدءا من الفاتورة الحالية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:09 م
رسميا.. "الكهرباء" تعلن أسعار الشرائح الجديدة وتحصيلها بدءا من الفاتورة الحالية وزاره الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وهى كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات  (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (78 قرشا).

- المستهلك من 101 إلى الف  ك.و.س/شهر كالاتى :

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى :

6-الشريحة السادسة من صفر حتى  1000 كيلو وات (210 قروش).

7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).

 

 







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