اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:09 م
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رئيس برنامج الفضاء لسلطنة عمان يزور وكالة الفضاء المصرية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:49 م
رئيس برنامج الفضاء لسلطنة عمان يزور وكالة الفضاء المصرية رئيس برنامج الفضاء لسلطنة عمان يزور وكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، الدكتور سعود الشعيلي، رئيس  برنامج الفضاء بوزارة الاتصالات والنقل والمعلوماتية سلطنة عمان،  والدكتور عادل رئيس  إدارة العلاقات الاستراتيجية، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين، وتم تنظيم جولة للوفد في معامل ومنشأت الوكالة، حيث أبدى الوفد اعجابه وتقديره لوكالة الفضاء المصرية ورئيسها التنفيذي ومهندسيها وأطقمها الفنية ومعاملها الحديثة المتطورة .

وفي نهاية الزيارة اتفق الجانبان علي استمرار التعاون وتطويره بين البلدين لخدمة الشعبين الشقيقين.


 







وكاله الفضاء

وكاله الفضاء المصريه

عمان

وكاله الفضاء بعمان

شريف صدقى



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