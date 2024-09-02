رئيس وكالة الفضاء المصرية يلتقى نظيره النرويجي ويستعرض جهود الوكالة ومشروعاتها

كتب محمود راغب

التقى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، رئيس وكالة الفضاء النرويجية على هامش مؤتمر "آفاق الفضاء الجديد".

قدّم د. شريف عرضًا شاملًا عن وكالة الفضاء المصرية ومنتجاتها، بما في ذلك صور القمر الصناعي مصر سات-2، واستعرض جهود الوكالة في التسويق، التدريب، والتصنيع، كما ناقش سُبُل التعاون بين الوكالتين في المستقبل القريب.

أعرب رئيس وكالة الفضاء النرويجية عن سعادته بحضور المؤتمر والتفاعل الإيجابي مع الدكتور شريف، مبرزًا أهمية التعاون في مجالات التدريب والتعليم وتعزيز المنافسة بين الطلاب في علوم الفضاء. من جهته.

وأشار الدكتور شريف صدقي إلى رغبة الطلاب المصريين في تعميق معرفتهم بعلوم الفضاء، معتبرًا ذلك تحديًا واستثمارًا استراتيجيًا على المدى البعيد.

وفي خطوة لتوسيع نطاق التعاون، اقترح الدكتور شريف ترتيب لقاء قريب بين فرق الوكالتين لمناقشة تفاصيل أعمق حول فرص التعاون، بما في ذلك إمكانية تبادل المعرفة والتكنولوجيا مع دول أخرى، مثل أنجولا، التي قد تشكل شريكًا استراتيجيًا في المستقبل.