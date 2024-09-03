اليوم السابع
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ختام فعاليات الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بالعلمين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:31 م
ختام فعاليات الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بالعلمين الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي
كتب محمود راغب

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اختتمت مدينة العلمين الجديدة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر 2024، ، فعاليات الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والذي ترأسه جمهورية مصر العربية متمثلة في وكالة الفضاء المصرية، وذلك بعد سلسلة من النقاشات والمداولات المثمرة التي أكدت التزام الدول العربية بتعزيز التعاون الفضائي المشترك.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث شهدت الجلسة الختامية مناقشة واعتماد عدد من التوصيات الهامة التي تم التوصل إليها بالإجماع من قبل الأعضاء.

وقد أثمر هذا الاجتماع عن رؤية مشتركة تضع أسسًا راسخة لتعزيز التعاون الفضائي بين الدول العربية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توظيف التكنولوجيا الفضائية. وتؤكد هذه التوصيات على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دفع عجلة التعاون الفضائي الإقليمي، بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز القدرات الفضائية العربية وتكاملها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها مصر في تنظيم وإدارة هذا الحدث الهام، مؤكدين على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر من أجل مستقبل فضائي مشرق للدول العربية. كما شهدت الفعاليات استضافة ممثلي وكالة الفضاء البريطانية وممثل الاتحاد الأفريقي، الذين رحبوا بدعوتهم للحضور، وأعربوا عن رغبتهم في التعاون مع الدول العربية لصالح التنمية المستدامة، مما يعزز التعاون الدولي في مجال الفضاء.

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