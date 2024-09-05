تعرف على عوامل زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية فى 5 معلومات

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 6.1 مليون طن منذ بداية العام حتى الآن، بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، وزيادة قدرها 800 مليون دولار ، و400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، منذ اول يناير حتى 4 سبتمبر.

‎وأضاف القرش أنه لتحقيق النجاح في منظومة الصادرات الزراعية المصرية اتبعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نهج متميزا لتحقيق النجاح.

وفى التقرير التالى نتعرف على عوامل زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتتمثل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لزيادة حجم الصادرات في:

1- إنشاء نظام لتكويد المزارع المصرية.

2- متابعة إلكترونية حقيقية لكافة المنتجات الزراعية المُعدة للتصدير.

3- اتباع نظام مباشر لـ توعية الفلاح المصري. تطوير المعامل الخاصة بالتحاليل وإصدار الشهادات والحصول على الاعتمادات الدولية.

4- المراقبة على جودة المنتجات بشكل صارم.

5- التنسيق مع مختلف الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري.