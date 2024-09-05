وزير الزراعة: 6.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ 3.6 مليار دولار

كتبت أسماء نصار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الأن بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، وزيادة قدرها 800 مليون دولار و 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من رئيس الحجر الزراعي حول الصادرات الزراعية المصرية منذ اول يناير حتى 4 سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و155 ألف 486 طن، بالإضافة إلى تصدير 962 ألف 618 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 251 ألف و338 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 175 ألف و479 طن.

واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 171 ألف و81 طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 107 ألف و634 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 55 ألف و 792 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 الف و995 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز التاسع بإجمالي 26 الف و463 طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 22 الف و587 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 295 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 10 الاف و 813 طن.