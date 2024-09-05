تعرف على تفاصيل خطة وزارة الزراعة للتوسع فى الاسثمار بـ"الثروة الداجنة"

كتبت أسماء نصار

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على التوسع في الاستثمارات في صناعة الدواجن وتنفيذ مشروعات عملاقة وتوفير البنية التحتية لإقامة هذه المشاريع والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص.

وتتميز مصر بوجود أكثر من 34 منظقة خالية من مرض انفلونزا الطيور، بالإضافة إلي البنية التحتية والقدرات التشخيصية لمعامل وزارة الزراعة المعتمدة دولياً من معامل مرجعية عالمية تحت مظلة (WOAH) لرصد إنفلونزا الطيور و البروسيلا، بالإضافة إلي معايرة اللقاحات البيطرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على خطة وزارة الزراعة لتطوير الثروة الحيوانية:

1- عمل قاعدة بيانات تعتمد علي حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل علي (المزارع - معامل التفريخ - مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية)

2- توفير أراضي لاقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية.

3- حماية الإنتاج المحلي والحفاظ علي أسعار عادلة للمنتج المحلي.

4- دعم الحصول علي موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور.

5- تشجيع المربين علي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق.

6- دعم الصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات البيطرية والعمل علي زيادة إنتاجيتها.