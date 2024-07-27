حملة لتقصى وترصد مرض أنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية ،عن تنفيذ حملات تحصين الحيوانات، والماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بمراكز الدقهلية، وتوعية المواطنين في ندوات إرشادية بأهمية التأمين الصحي العادى على المواشي، ومميزاته، والاحتياطات الواجب مراعاتها بعد التحصين فى فترة الصيف، والتعريف بأمراض حمى غرب النيل، والحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وأعراضها وطرق انتقالها، وخطورتها على الثروة الحيوانية، وأهمية اتخاذ إجراءات التحصين والتسجيل والترقيم لها.

وأوضح أنه قد تم تنفيذ مجموعة من الحملات للتحصين في العديد من الإدارات على مستوى المحافظة شملت العديد من إدارات الطب البيطري على مستوى المحافظة مثل: "أجا، ميت سويد، ميت غمر، المقاطعة، ميت سلسيل، دكرنس، طلخا، تمي الأمديد"، وقرى ى"ميت معاند، ميت بدر خميس، ميت السلسلول، شيوة الغربية، طنامل الشرقي، طنامل الغربي، الروضة، السعودية، المالكي"، وما تزال الحملات مستمرة.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل وزارة الزراعة بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور أحمد السباعي، مدير عام الوقاية، والدكتور أسامة الشايب، مدير إدارة الوقاية، والدكتورة منال إمام، مدير إدارة الإرشاد.

وأشار الدكتور السيد الحسنين المتولي إلى قيام لجنة الدواجن من إدارة جمصة بأخذ العينات، والتقصي النشط لمرض انفلونزا الطيور في التربية المنزلية بقرية السلسول، وذلك في إطار التقصي النشط لمرض انفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة.



تشكلت من الدكتورة حنان أبو الوفا، رئيس قسم الدواجن، والدكتورة عبير شعلان بالتعاون مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور أحمد الوكيل، والدكتور محمد وحيد، ومن المديرية الدكتورة ماريان شوقي.