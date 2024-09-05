اليوم السابع
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تحرير 40 محضر رش مياه فى غير أغراض الشرب بقنا

الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:47 م
تحرير 40 محضر رش مياه فى غير أغراض الشرب بقنا ترشيد المياه - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن قيام لجنة المخالفات بفرع الشركة بمركز نجع حمادي بحملة تستهدف الحد من العادات السيئة، التي يقوم بها بعض المواطنين لرش الشوارع بمياه الشرب.

وأكدت شركة مياه قنا أنه تم سحب الخراطيم، وعمل محاضر فورية لأكثر من 40 محضر رش مياه في غير أغراض الشرب والتصالح الفوري، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوعية المواطنين عن ترشيد استهلاك المياه واستخدامها في أغراضها الصحيحة.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا على تكثيف الحملات في جميع الأفرع الشركة، وضبط المخالفين.


 







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